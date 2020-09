Daniel Qczaj o swoim pochodzeniu. Zdradził złotą radę swojej babci

Daniel Qczaj jest trenerem personalnym, ale na jego profilach w mediach społecznościowych nie znajdziemy tylko treningów, ale również ogromną dawkę motywacji nie tylko do ćwiczeń, ale również zmian w swoim życiu.

Daniel Qczaj o swoim pochodzeniu

Swoich fanów ujmuje nie tylko pozytywną energią, ale również szczerością. Jakiś czas temu przyznał się nie tylko do swojej orientacji seksualnej, ale również do tego, że był molestowany, jako dziecko. Swoimi wyznaniami chce zwrócić uwagę na problemy, które często są zamiatane pod dywan, a także wspierać mniejszości.

Nigdy nie ukrywał również swojego pochodzenia i to tego dotyczył jego ostatni post. "Chcę ci powiedzieć, że niezależnie od tego skąd pochodzisz i co cię spotkało masz prawo do szczęścia" – napisał.