Dankwa na imprezie Pudelka. Włożyła krótki top i "miniówkę"

W czwartkowy wieczór, 23 maja, odbyła się huczna impreza z okazji 18. urodzin Pudelka . We wnętrzach zdominowanych przez róż zjawili się m.in. Joanna Krupa i Marta Krupa, Agnieszka Kaczorowska , Maja Hyży , Angelika Mucha, Karolina Gilon i Marcin Hakiel z partnerką. Na scenie popis dała Mandaryna , która wykonała oczywiście swój słynny utwór "Ev’ry Night".

Emilia Dankwa naprawdę przeniosła się dwie dekady wstecz. Gdy inne gwiazdy postawiły na jeansowe total looki, ona wybrała wzorzysty crop top oraz czarną minispódniczkę . Odsłanianie brzucha było w tamtym czasie bardzo na topie. Młoda aktorka przyozdobiła go dodatkowo łańcuszkiem, co okazało się strzałem w dziesiątkę.

