Danuta Martyniuk zadała szyku na gali "Osobowości i Sukcesy" 2022. Co za elegancja!

"Ja i Danusia jesteśmy, jak to mówię, ludźmi starszej daty. Rzeczy wolimy naprawiać, a nie wyrzucać, a tak przecież robi wielu ludzi w dzisiejszych czasach. Myślę, że to jeden z elementów, który nas utrzymuje razem. Przed ślubem spotykaliśmy się przez dwa lata, podjęliśmy decyzję, że pragniemy iść przez życie jako małżeństwo. Mam nadzieję, że tak pozostanie dalej, aż do śmierci" – powiedział niegdyś Martyniuk w rozmowie z "Dobrym Tygodniem".