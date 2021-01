Danuta Stenka ma 59 lat. "Kobiety mają szansę na sceniczne istnienie tylko, gdy są młode i piękne"

"Akceptuję go (wiek) i absolutnie się go nie wstydzę. Mój wiek jest częścią składową mnie. Danuta Stenka, lat 59, to jestem ja. Danuta Stenka, która miałaby mieć w tej chwili lat 55, jest kimś innym, kimś obcym. Oczywiście, że miło byłoby mieć młodszą buzię, choć gdybym mogła przenieść się w czasie, nie chciałabym być nastolatką. Zdecydowałbym się raczej na okolice trzydziestki, czterdziestki" – wyznała artystka w rozmowie z Ohme.pl.