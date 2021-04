Piękne wspomnienie o Krzysztofie Krawczyku. Adoptował psa z dnia na dzień

Krawczyk był miłośnikiem zwierząt

Informacja o śmierci Krzysztofa Krawczyka dotarła do mediów 5 kwietnia, czyli w Śmigus-Dyngus. Początkowo mówiono o komplikacjach po zakażeniu koronawirusem, ale żona wokalisty stanowczo zaprzeczyła podobnym insynuacjom. Ewa Krawczyk zaznaczyła, że jej mąż od dłuższego czasu miał poważne problemy z sercem i borykał się z migotaniem przedsionków.

Krawczyka pożegnały zarówno osoby ze świata polskiego show-biznesu, które doskonale znały wokalistę, jak również politycy. Wielu reporterów dotarło także do sąsiadów Krawczyka, którzy wyrazili współczucie z powodu śmierci gwiazdora i co nieco opowiedzieli o jego relacjach z innymi. Okazuje się, że był bardzo towarzyski i nie miał w sobie ani krzty zadufania. Z chęcią rozmawiał z mieszkańcami Grotników, gdzie miał piękny dom.

"Tak się stało. 6 lutego 2009 roku pan Krzysztof z małżonką przyjechali do gdańskiego Promyka, by adoptować pieska. Nazwali go Niuniusiem. Potem rozmawialiśmy jeszcze kilka razy o tym, jak im się razem wiedzie, jak tam Niuniuś w nowym domu, przysyłali mi zdjęcia, ależ oni okazali mu serce. Oczywiście Niuniuś spał z nimi w łóżku, miał królewskie warunki" - napisała Fenrych.