Czartoryska w katastrofie smoleńskiej straciła ojczyma. Dzielnie wspierała mamę

10 kwietnia 2010 roku to dla niej szczególnie smutna data, ponieważ 11 lat temu w katastrofie smoleńskiej zmarł jej ojczym Stanisław Komorowski - dyplomata i urzędnik państwowy, wiceminister obrony, pełnił funkcję ambasadora RP w Holandii oraz Wielkiej Brytanii. Zarówno Anna, jak i jej mama Ewa Komorowska, bardzo przeżyły jego nagłą i niespodziewaną śmierć.

Ewa przed laty w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" opisała, jak się czuła w pierwszych tygodniach po tragedii. Jej córka z ówczesnym partnerem, Piotrem Adamczykiem, wprowadzili się na jakiś czas do jej domu w Podkowie Leśnej. Anna chciała być blisko mamy i być u jej boku w tym najtrudniejszym czasie.

Ewa Komorowska po rozstaniu z ojcem Anny, księciem Stanisławem Czartoryskim, związała się z generałem Komorowskim. Ich małżeństwo było bardzo udane i pełne szczęścia, trwało 9 lat. Śmierć rozdzieliła ich zbyt wcześnie. - To była dojrzała miłość. Byłam z nim bardzo szczęśliwa - wyznała w jednym z wywiadów.

- Staram się być dzielna, ale czasem się tej swojej dzielności dziwię. I zaczynam się wtedy zastanawiać, dlaczego nie płaczę od rana do wieczora. Może ze mną coś jest nie tak? - zastanawiała się wdowa.

