Dariusz Pachut towarzyszył mamie Dody. Wideo obiegło sieć

W ubiegłym roku potwierdziła, że spotyka się z Dariuszem Pachutem i wyglądało na to, że Doda w końcu odnalazła miłość. Kilka tygodni temu z mediów społecznościowych pary zniknęły wszystkie wspólne zdjęcia, co zaniepokoiło fanów wokalistki i sugerowało, że relacja także należy już do przeszłości. Ostatnio jednak coraz częściej zaczęły pojawiać się dowody na to, że prawdopodobnie postanowili sobie dać drugą szansę.