Dariusz Piontkowski: W przyszłym tygodniu odbędą się testy na COVID-19 dla nauczycieli

Gościem programu "Newsroom" WP był Dariusz Piontkowski. Wiceminister edukacji narodowej stwierdził, że po zakończeniu ferii zimowych najprawdopodobniej do szkół wrócą najmłodsi uczniowie, czyli klasy I-III. W związku z tym Piontkowski poruszył kwestię dobrowolnego testowania na COVID-19 dla nauczycieli. – Ponad 60 proc. nauczycieli klas I-III wyraziło wstępną gotowość do uczestniczenia w takim badaniu. Testowanie będzie odbywało się w przyszłym tygodniu: od poniedziałku do piątku. Czy będą cykliczne testy dla nauczycieli? – Chyba nie ma takiej potrzeby. Za jakiś czas będą szczepionki dla nauczycieli, wtedy testowanie nie będzie tak potrzebne – stwierdził Dariusz Piontkowski.

