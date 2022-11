Dawid Woliński komentuje ostatnie konflikty Pauliny Smaszcz. "Sytuacja się zaogniła"

"Dziękuję za wsparcie, tyle słów ciepła i zrozumienia. Dziękuję za wasze historie przesyłane do mnie w treści komunikatorów, przez maila i w wiadomościach priv. Przykro mi, że spotyka was tyle złych opinii, złych języków, ostracyzmu i krytyki. W polskim społeczeństwie to schemat. On urządza sobie życie na waszej krzywdzie, zdradzie, kłamstwach i oszustwach. Ta nowa, często młodsza u jego boku, z przyklejonym uśmiechem, głupiutko zakochana daje poklask jego obrzydliwym zachowaniom wobec byłej żony i jego dzieci" - napisała Paulina Smaszcz w poście na instagramowym profilu.