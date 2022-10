Paulina Smaszcz o relacji z Maciejem Kurzajewskim. "Pogubił się"

Uważam, że kobieta kobiecie winna jest szczerość. Zanim zwiążemy się z partnerem dobrze jest przyjrzeć się sytuacji z dwóch stron. Doradzam to też kobietom, które przychodzą do mnie po pomoc, chcą się edukować i rozwijać. Jakim był partnerem? Jakim był ojcem? Jak traktuje swoją matkę? Jak odnosi się do ludzi? Jakie ma życiowe wartości? Rozwód i rozstanie nigdy nie są jednostronne. Oczywiście, że będzie tak, że on opowie nowej osobie swoją historię. Ale warto być na tyle mądrą, żeby porozmawiać z dziećmi, z matką, poznać się z byłą partnerką. Zwłaszcza jeśli te relacje są dobre.