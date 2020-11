Dawna przyjaciółka o Ivance Trump. Zdradza ciekawe szczegóły ze szkolnych czasów

"Przyjaciółka" Ivanki Trump wyjawia wstydliwą prawdę

Dziennikarka Lysandra Ohrstrom uczęszczała razem z Ivanką Trump do prywatnej szkoły dla dziewcząt Chapin na Upper East Side. Była także jedną z jej druhen podczas ślubu z Jaredem Kushnerem w 2009 roku. Niestety przyjaźń pomiędzy kobietami wygasła, przez co obecnie mają sporadyczny kontakt.

Lysandra wyznała, że młoda Trump stała się niekwestionowaną przywódczynią Chapin. Do tego należy dodać, że bardzo często nakłaniała inne, zazwyczaj młodsze koleżanki do złego zachowania. Jednym z incydentów było zmuszenie koleżanek do pokazania piersi w oknie szkoły. Przyłapana na gorącym uczynku Ivanka zrzuciła winę na pozostałe uczennice, które zostały przez to zawieszone.