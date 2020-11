Grażyna Szapołowska z wnuczką. Fenomenalna okładka magazynu

Grażyna Szapołowska to polska aktorka filmowa, teatralna i telewizyjna, która zapadła widzom w pamięci przede wszystkim dzięki roli w ekranizacji "Pana Tadeusza". Odegranie postaci Telimeny przypadło również krytykom filmowym, którzy przyznali aktorce statuetkę Orła.

Aktorka jest dumna ze swojej wnuczki. Karolina Matej jest uzdolniona artystycznie i już ma na swoim koncie wspólne występy z babcią oraz udział w The Voice of Poland. Ponadto wnuczka Grażyny Szapołowskiej dostała się niedawno do Warszawskiej Szkoły Filmowej, więc wiele wskazuje, że pójdzie w ślady babci.