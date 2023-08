Delia Cosmetics - 25 lat innowacji i sukcesów w świecie urody

Telewizja oferuje możliwość precyzyjnego docierania do określonych grup docelowych poprzez wybór odpowiednich stacji, programów lub godzin emisji. Dostosowaliśmy nasz materiał do preferencji i demografii konkretnej grupy, dzięki czemu zwiększyliśmy szanse na skuteczne dotarcie do Klientów. Jako zagorzali fani nowinek technologicznych, z przyjemnością zgodziliśmy się na propozycję agencji produkującej nasz spot, by przy realizacji materiału wykorzystać generowaną przy pomocy sztucznej inteligencji wirtualnie rozszerzoną scenografię. Takie rozwiązanie pozwoliło skrócić czas przygotowania planu zdjęciowego oraz post produkcji materiału oraz pozwoliło na pełną kontrolę kreatywną przy realizacji ujęć.