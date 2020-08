WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Informacja prasowa 2 godziny temu Delikatna pielęgnacja połączona ze świeżymi zapachami dezodorantów NIVEA Fresh Flower & Fresh Natural Niezawodna ochrona przez 48h, delikatna pielęgnacja skóry, a do tego przyjemny naturalny zapach? Dezodoranty NIVEA Fresh Flower oraz Fresh Natural 0% soli aluminium dają uczucie pełnej ochrony. Wolisz świeże zapachy kwiatowe, a może lekkie i orzeźwiające? Wybierz swój ulubiony i ciesz się poczuciem komfortu przez cały dzień! Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Informacja prasowa Nivea Aby skóra mogła naturalnie oddychać Czy wiesz, że pot sam w sobie nie ma zapachu? Zapach pojawia się, kiedy pot wyprodukowany przez gruczoły w mieszkach włosowych zostanie rozłożony przez bakterie. Aby temu zapobiec warto sięgnąć po odpowiednią ochronę. Tą najdelikatniejszą będą dezodoranty, które zawierają aktywne cząstki dezodoryzujące, zapobiegające rozwojowi bakterii. Dezodoranty NIVEA 0% soli aluminium zapewniają długotrwałe uczucie świeżości pod pachami, a dodatkowo delikatnie pielęgnują skórę. NIVEA Fresh Flower to kwiatowa kompozycja, która oczaruje Cię swoją świeżością. Jeżeli wolisz lżejsze zapachy z morskim akcentem, sięgnij po linię NIVEA Fresh Natural. Obydwa warianty gwarantują skuteczną ochronę nawet do 48 godzin, nadając skórze delikatny, kobiecy zapach. Wybierasz orzeźwiający morski czy świeży kwiatowy?

Zapytaj eksperta: Dr n. med. Magdalena Łuczkowska; dermatolog i ekspert NIVEA Jaka jest różnica między dezodorantem a antyperspirantem? Czy dezodorant jest równie skuteczną ochroną przeciw poceniu się? „Dezodoranty niwelują nieprzyjemny zapach już wydzielonego potu. Dzieje się tak zwykle dzięki odpowiednio dobranej kompozycji zapachowej. Podobny efekt można uzyskać dodając do dezodorantu składniki o działaniu antybakteryjnym, bo to właśnie bakterie, naturalnie bytujące na naszej skórze, są odpowiedzialne za nieprzyjemny zapach potu. Dezodoranty nie mają natomiast wpływu na ilość wytwarzanego potu, zatem nie mają działania antyperspiracyjnego.”

Poznaj serię dezodorantów NIVEA 0% soli aluminium NIVEA FRESH FLOWER 0% SOLI ALUMINIUM

• Zapewnia uczucie świeżości przez cały dzień i świeży, kwiatowy zapach.

• Niezawodna 48h ochrona dezodorantu i pielęgnacja skóry.

• Nie zawiera soli aluminium. NIVEA FRESH NATURAL 0% SOLI ALUMINIUM

• Skuteczna ochrona i świeży, morski zapach przez cały dzień.

• Niezawodna 48h ochrona dezodorantu i pielęgnacja skóry.

• Tolerancja dla skóry potwierdzona dermatologicznie.

• Formuła zawierająca ekstrakty morskie. Informacja prasowa Nivea Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze