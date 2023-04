DENIM by VIOLA PIEKUT. Trendy na wiosnę/lato 2023!

Viola Piekut to projektantka, która słynie z najwyższej jakości tkanin, nieszablonowej formy designu i wysokiej dbałości o detale. Kolekcja DENIM by VP musiała być zatem składową powyższych założeń i z pewnością była to jedna z najbardziej wyczekiwanych linii całej oferty. Pewne jest jedno - to twarz jeansu, jakiej jeszcze nie znacie! My dodatkowo pokusimy się o stwierdzenie, że jest to odsłona, w której z powodzeniem odnajdziecie się zarówno w pracy, na spacerze, na wieczornym spotkaniu z przyjaciółmi, a nawet w teatrze! Doświadczyła tego sama Małgorzata Rozenek - Majdan, która w jeansowym total looku (w kolorze białym) wyglądała wprost fenomenalnie! No dobrze, przyjrzyjmy się tegorocznej kolekcji casual.