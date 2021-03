Depilacja bikini - sposoby i rodzaje

Depilacja bikini – sposoby

Bez wątpienia jest to najszybszy i najprostszy sposób na pozbycie się owłosienia z miejsc intymnych. W dłuższej perspektywie ten sposób może być przyczyną powstawania wielu problemów. Golenie okolic intymnych maszynką jest szybkie i nie wymaga specjalistycznych kosmetyków, jednak efekty nie utrzymują się długo, maksymalnie do 2 dni.

Świetnym pomysłem przy depilacji bikini w domu jest użycie kremów lub żelów do depilacji. To bezbolesny i szybki sposób na pozbycie się owłosienia. W dodatku efekt jest nieco trwalszy i utrzymuje się około tygodnia. Jest jeden minus stosowania drogeryjnych kosmetyków – mogą powodować podrażnienia skóry. Poza tym w tym wypadku nie pozbywamy się włosa z cebulką, dlatego tuż po depilacji część włosa pod skórą jest widoczna gołym okiem.

Innym sposobem na depilację bikini jest wosk. Tę metodę zazwyczaj stosuje się w salonach kosmetycznych i trzeba się przygotować na koszt ok. 100 zł. Depilacja woskiem pozwala usunąć włosy wraz z cebulkami, dlatego efekty mogą utrzymywać się nawet 2 miesiące. Niestety są też minusy. Depilacja woskiem to jeden z najboleśniejszych sposobów na pozbycie się włosów.

Najbardziej efektywnym, ale też najdroższym sposobem, jest depilacja laserowa. Dzięki tej metodzie można trwale pozbyć się włosów. Jednorazowa wizyta w salonie kosmetycznym na wykonanie zabiegu depilacji bikini laserem to koszt ok. 150 zł, a by uzyskać trwały efekt, należy odbyć co najmniej 5-6 takich wizyt. Depilacja laserem też jest bolesna, ale zdecydowanie mniej niż woskiem.