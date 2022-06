Depilatory do 200 zł. Tanie i skuteczne!

Czym drogie depilatory różnią się od tych tanich?

Drogie depilatory to właściwie urządzenia wielofunkcyjne. Posiada wiele dodatkowych akcesoriów w zestawie, dzięki którym można wydepilować skórę nie tylko na nogach, czy pod pachami, ale także w okolicach bikini, czy na twarzy. Dodatkowe nasadki zmieniają depilator w urządzenie do masażu, peelingu, a nawet pedicure. Drogie depilatory są wodoodporne i bezprzewodowe. Można z nich korzystać w wannie, czy pod prysznicem. Czy warto do nich dopłacić kilkaset złotych? To już zależy od was.