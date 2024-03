Ginekolodzy o owłosieniu intymnym. Wskazali największy błąd

Co jeszcze warto wiedzieć przed wizytą?

Co jeszcze warto wiedzieć przed pójściem do ginekologa? Pamiętajmy, aby w dniu zaplanowanej wizyty nie używać płynów do higieny intymnej, które mogą wpłynąć na badanie wykrywające obecność infekcji. Tego dnia zamiast spodni, dla własnego komfortu, lepiej jest założyć sukienkę lub spódnicę.