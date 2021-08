Nie chcą dzieci na weselu. Kuzynka zarzuca im dyskryminację

- Z całym szacunkiem dla wszystkich, ale to nasze wesele i my decydujemy o tym, co nam w tym wyjątkowym czasie pasuje i jak ma wyglądać nasz ślub i wesele. Zapewnienie animatora to dla nas kolejny koszt. Wypadałoby również dzieciakom zapewnić odpowiednie menu i noclegi. Nie mamy na to budżetu – kwituje Julia.