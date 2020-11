Dermokosmetyki nie tylko dla cery wymagającej

Dermokosmetyki – unikatowe produkty do pielęgnacji

Dermokosmetyki to nazwa preparatów przeznaczonych do pielęgnacji twarzy i ciała, zwłaszcza skóry wymagającej i z problemami. Czy to oznacza, że jeśli posiadamy normalną cerę, nie możemy ich stosować? Obalamy mity! Formułę tych preparatów opracowano oczywiście z udziałem lekarzy dermatologów, stąd wielu konsumentów często uważa, że są to wyłącznie lecznicze produkty. Dermokosmetyków może używać każdy do codziennej pielęgnacji, ponieważ idealnie zabezpieczają i dbają o skórę.