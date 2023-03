Dermokosmetyki. Ratunek dla wrażliwej skóry

Rynek dermokosmetyków stale rośnie – kobiety coraz częściej interesują się świadomą pielęgnacją dopasowaną do swojego rodzaju cery. Era kupowania wielu kosmetyków, które mają być dla każdego właśnie się kończy. Czas kobiet, które świetnie diagnozują problemy swojej skóry i szukają kosmetyków na konkretne problemy właśnie się zaczyna. Medity+ to nowa marka kosmetyczna dla cer wrażliwych, problematycznych i wymagających. Z synergicznego działania naturalnych składników i najnowszych technologii powstały trzy linie produktów: Cera Wrażliwa, Przebarwienia, Trądzik Różowaty. Medity+ to 60-letnie doświadczenie i wiedza o produkcji kosmetyków – właśnie to skrywa każdy kosmetyk. Medity+ to marka, za którą wiedza idzie w parze z najnowszymi badaniami i technologiami. Efekt współpracy marki z dermatologiem to produkty, które świetnie sprawdzą się na cerze problematycznej. Kosmetyki spełniają specjalne zadania.