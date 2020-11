Dermokosmetyki w Twojej kosmetyczce? Które wybrać?

Jakie kosmetyki warto mieć zawsze przy sobie - podpowiadamy!

Kosmetyki do pielęgnacji to w obecnych czasach rzecz niezbędna. Stosuje się zarówno drogeryjne, jak i te apteczne. My zajmiemy się dermokosmetykami i podpowiemy, które warto mieć w kosmetyczce.

Dermokosmetyki a produkty drogeryjne

Nie ulega wątpliwości, że dermokosmetyki znacznie różnią się od klasycznych produktów sprzedawanych w drogeriach. Dermokosmetyki powstały, aby zapewnić skórze wrażliwej maksymalną ochronę, ale jednocześnie są idealną podstawą codziennej pielęgnacji. Producenci tego typu preparatów nie spoczywają na laurach. Produkty te cieszą się dużą popularnością, czego rezultatem jest utworzenie kolejnych, jeszcze bardziej specjalistycznych linii pielęgnacyjnych. Znaną i cenioną marką jest Cetaphil. Te dermokosmetyki są polecane nie tylko dorosłym, ale też małym dzieciom i osobom w podeszłym wieku.

Ich formuła to efekt pracy specjalistów, dlatego nie ma mowy o błędnie dobranych składnikach. Są one tak skomponowane, aby się wzajemnie uzupełniać. Ich właściwości lecznicze i możliwość stosowania nawet podczas kuracji farmakologicznej czynią je bardzo pożądanymi na rynku. Poza tym nie zawierają substancji drażniących, co zdecydowanie minimalizuje ryzyko wystąpienia uczulenia. Dodatkowym atutem dermokosmetyków jest obecność filtrów UV w składzie. Chronią one skórę przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych. Filtr UV 30 jest jednym ze składników kremu nawilżająco-matującego Cetaphil PRO Oil Control, który powinien się znaleźć w naszym niezbędniku, jeśli zmagamy się z cerą pełną niedoskonałości.

Jakie dermokosmetyki warto mieć w kosmetyczce?

Wybór konkretnych dermokosmetyków jest osobistą decyzją, ale zanim dojdzie do zakupu, warto przyjrzeć się swojej cerze. Nieprawidłowo dobrany preparat nie będzie działał zgodnie z zapewnieniami producenta i możemy być nim rozczarowani. Oferta dermokosmetyków to cała gama produktów, z których większość jest dopasowana do poszczególnych typów skóry. Znajdziemy tam:

● kosmetyki oczyszczające – ich unikatowa formuła jest zamknięta w miceli, dzięki czemu nie zużywamy więcej, aniżeli jest nam potrzebne do jednorazowego mycia. Zawarte w składzie łagodne składniki myjące nie mają działania drażniącego. Niektórych preparatów, np. Cetaphil EM emulsji micelarnej można używać z wodą lub bez. Zdecydowanie warto ją mieć w swojej kosmetyczce, zwłaszcza że oczyszczanie to jeden z kluczowych elementów kompleksowej pielęgnacji;

● kremy do twarzy – aplikacja kremu jest kolejnym etapem dbałości o cerę, ale jego zakup powinien być przemyślany. Tego rodzaju produkty są zwykle dedykowane konkretnym rodzajom skóry, ponieważ obecne w nich związki mają działanie terapeutyczne. W kremach nawilżających znajdują się kompleksy o właściwościach hydrofobowych, w trądzikowych zaś związki ograniczające nadmiar wydzielanego sebum. Jeszcze inne spotykamy w dermokosmetykach do skóry atopowej i mocno wysuszonej.

Trochę innych komponentów potrzebujemy, gdy szukamy idealnych preparatów dla małych dzieci. Formuła produktów dla maluszków opiera się na substancjach odbudowujących barierę ochronną skóry i zapewniających intensywne nawilżenie. Nie brak tam również składników łagodzących podrażnienia i zmniejszających uczucie świądu. Zestaw obejmujący emulsję do mycia i balsam do nawilżania ciała starcza na długo, a skóra dziecka jest gładka i należycie zaopiekowana. Jeśli dziecko jest jednym z domowników, warto się zaopatrzyć w te produkty.

