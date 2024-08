Surowo zabronione na działce. Zapłacisz nawet 10 tys. zł

Wiele osób wykorzystuje ją do podlewania roślin, a inni nie przywiązują do niej większej wagi. Istnieją także osoby, które deszczówkę odprowadzają do kanalizacji. Niestety mogą za to słono zapłacić.

Zgodnie z prawem wodnym wody opadowe i roztopowe od 2018 r. nie są zaliczane do ścieków, a odprowadzanie ich do kanalizacji jest surowo zabronione. Właściciele gospodarstw domowych, którzy się na to decydują, muszą jednak wiedzieć, że grozi im za to nie tylko wysoki mandat w wysokości nawet do 10 tys. zł, ale nawet kara ograniczenia wolności.

Deszczówka nie jest ściekiem

Każdego roku mierzymy się z suszami prowadzącymi nie tylko do nieurodzaju wielu roślin, ale również niszczycielskich pożarów. Nic więc dziwnego, że każda kropla wody jest na prawdziwą wagę złota. Właśnie dlatego tak wiele osób dba o to, by w pełni wykorzystywać także deszczówkę.

Jeszcze kilka lat temu uznawana ona była za ścieki. W 2018 r. to się jednak zmieniło. Co więcej, to właśnie po stronie właścicieli nieruchomości leży zagospodarowanie gromadzących się na należącym do nich terenie deszczówki.

Deszczówka może zostać odprowadzona na nieutwardzoną część należącego do nas terenu albo do studni chłonnych lub zbiorników retencyjnych. Warto dodać, że po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia i uiszczeniu opłaty może ona także trafić do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.

Tego lepiej nie robić z deszczówką

Deszczówkę można wykorzystać na wiele sposobów. Sprawdzi się m.in. do podlewania roślin, mycia samochodu, a nawet prania. Przyda się także do spuszczania wody w toalecie.

Warto wiedzieć, że wody opadowe nie nadają się do spożycia. Nie należy ich także odprowadzać na teren nienależący do nas, np. do sąsiada. Co więcej, spływ deszczówki nie powinien być także kierowany na drogi publiczne.

