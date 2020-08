Deva Cassel, córka Moniki Bellucci robi karierę w modelingu. Nie ma jeszcze 16 lat

W mediach społecznościowych pojawiły się kolejne zdjęcia Devy, na których nastolatka pozuje na łódce. Pod wieloma z nich pojawiają się komentarze dotyczące wyglądu. Choć w większości to słowa uznania dla jej urody i porównania do słynnej mamy, nazywanej przez wielu jedną z najpiękniejszych kobiet świata, nie można zapominać, że Deva ma dopiero 15 lat i wciąż jest dzieckiem.

Ma warunki, by być modelką, nie oznacza to jednak, że może być oceniana wyłącznie przez pryzmat tego, jak wygląda. Co więcej, sprowadzanie nastolatki do obiektu seksualnego – a nierzadko to właśnie dzieje się pod zdjęciami Cassel – jest kompletnie nie na miejscu.