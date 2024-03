Deynn poleciała na Malediwy. Pozuje w uroczym bikini w krateczkę

Urocza jak nigdy dotąd

Jeśli chodzi o fason, mamy do czynienia z klasyczną górą podtrzymującą biust oraz mocno wyciętym dołem. Gwiazda internetu dodała do tej plażowej stylizacji jeszcze jeden element – białą kokardę wplecioną we włosy. Zaznaczmy, że nie tylko osiągnęła eteryczny efekt, ale również wpisała się w ten sposób w popularny ostatnimi czasy trend "bow stacking".