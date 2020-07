Dieta Adele niebezpieczna? Współautor diety ostrzega przed liczeniem kalorii

Niesamowita przemiana Adele jest efektem stosowania specjalnej diety sirtfood, opartej m.in. na liczeniu kalorii. Według eksperta Aidana Gogginsa mimo rosnącej popularności nie jest to dieta dla wszystkich i często podczas jej stosowania koncentrujemy się nie na tym, co trzeba. O co chodzi?

Czy dieta Adele jest bezpieczna?

"Kładzie się za duży nacisk na to, czego nie należy umieszczać w swoim menu. Zmniejsza się liczbę kalorii, co sprawia, że ludzie boją się jeść. A korzyści z wprowadzenia diety uzyskamy jedynie wtedy, gdy będziemy prawidłowo się odżywiać. Jedzenie to nie tylko paliwo. Samo patrzenie na kalorie i makra to brak naprawdę kluczowej obserwacji, czyli tego, jak pożywienie wpływa na nasz organizm - podkreśla Goggins w rozmowie z ''Insider''.