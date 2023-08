Dieta pudełkowa redukująca poziom cellulitu – jak to możliwe? Poznaj jej właściwości i działanie

To, co jesz, ma wpływ nie tylko na stan Twojego zdrowia, ale również sylwetkę i kondycję skóry. Po pierwsze, pamiętaj o regularnym spożywaniu posiłków i staraj się pomiędzy nimi nie podjadać – takie działanie pozytywnie wpływa na metabolizm. Równie ważne jest ograniczenie soli, która sprzyja gromadzeniu się wody w organizmie. Ze swojego jadłospisu wyklucz również cukier – jedzony w nadmiarze zmniejsza jędrność skóry i przyczynia się do gromadzenia tkanki tłuszczowej.