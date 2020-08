DJ Bella Stella poszła na imprezę na 70 osób. Wróciła z koronawirusem

Ta impreza nie skończyła się dobrze dla młodej dj’ki. DJ Bella Stella, czyli Monika Małecka wybrała się do klubu, w którym bawiło się 70 osób. Skutki zabawy odczuła dość szybko. Na koronawirusa zachorowała po weekendzie.

Jak podaje "Super Express" Monika Małecka zachorowała na COVID-19 po imprezie na 70 osób. Żaden z uczestników zabawy nie miał maseczki. Po powrocie do domu młoda dj’ka zauważyła pierwsze objawy choroby. Miała gorączkę i kaszel. Wspomina, że nie chcieli jej przyjąć w przychodni, dlatego wybrała się do szpitala zakaźnego na Wolskiej w Warszawie. Dziewczynie pobrano wymaz z nosa i gardła. Wynik okazał się pozytywny. W szpitalu dali jej wybór: może zostać albo wrócić do domu. Zdecydowała, że nie chce narażać bliskich, dlatego zostaje w szpitalu. Umieszczono ją w izolatce. Dziewczyna wspomina, że spędziła tam 10 dni: bez kontaktu z innymi. Odwiedzał ją tylko personel medyczny ubrany w odzież ochronną.