Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 3 raport koronawirusodmrożenie gastronomiiwytyczne gastronomia Xymena Borowiecka 2 godziny temu Kto się boi pandemii? W lokalach na prowincji trzy imprezy jednocześnie, a w stolicy? Dla jednych koronawirus to wciąż poważny problem. Dla innych wręcz przeciwnie. Restauracje na prowincji, które mają sale do wynajęcia, przeżywają prawdziwe oblężenie. Dystans społeczny odchodzi w zapomnienie, a młodzi, jak przyznają pracownicy gastronomii, "dezynfekują się od środka". Wniosek? Ludzie bawią się, jakby jutra miało nie być. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Restauracje wznowiły działalność - jak wyglądają imprezy po koronawirusie? (Pexels) Pandemia, pandemia i po pandemii? Tak można wnioskować, słuchając relacji pracowników branży gastronomicznej. Nie wszędzie jednak tak jest – w stolicy lokale gastronomiczne trzymają się nowych reguł, a obawy gości przed zakażeniem są większe. Dlaczego w mniejszych miejscowościach imprezujemy na potęgę? Restaurator z południa Polski: "trzy imprezy jednocześnie to standard", wirusolog: "mogą powstać nowe ogniska" - Imprez jest bardzo dużo. Jedne się kończą, następne zaczynają. Trzy imprezy jednocześnie w piątek, sobotę i niedzielę to już standard. Więcej – ludzie zaczęli organizować je środku tygodnia. Miałem u siebie np. chrzciny w poniedziałek, roczek w środę - mówi Dariusz Luziński, właściciel restauracji zlokalizowanej na południu Polski. Restaurator wnioskuje z relacji gości i własnych obserwacji, że Polacy czują się bezpieczniej i nic nie stoi na przeszkodzie, aby zorganizować zaległe wydarzenia. – Nie tylko u mnie jest taki ruch. Teraz znalezienie wolnej sali wcale nie jest łatwe. Ten szał wynika z tego, że ci, których zaplanowane na marzec, kwiecień i maj imprezy nie odbyły się, chcą je zorganizować tak czy inaczej. Nawet w środku tygodnia. Fakt, starsi bardziej przestrzegają higieny, ale młodzi? Dezynfekują się od środka – zapewnia. Czy to przekłada się na zyski? Zdecydowanie tak. Jak wynika z relacji restauratora, dzięki napływowi gości, sytuacja staje się coraz bardziej stabilna. - Nie podnieśliśmy cen. Na szczęście, podczas lockdownu płaciliśmy 50% czynszu. Teraz, chociaż pracy jest mnóstwo, zyski rosną. Cieszę się, że u nas wszystko wróciło do normy. Restauratorzy zacierają ręce na rosnące zyski, a jak funkcjonowanie lokali gastronomicznych w mniejszych miejscowościach wygląda (dosłownie i w przenośni) od kuchni? Archiwum prywatne Impreza w restauracji Kucharze i kelnerzy przyznają, że momentami bywa aż nazbyt intensywnie. – Ruch przed pandemią był duży, ale teraz, kiedy obostrzenia zostały poluzowane, pracy jest mnóstwo. Jestem zmęczona, nie spodziewałam się, że tak szybko będziemy musieli wrócić do funkcjonowania na pełnych obrotach – przyznaje Monika, kucharka z południa Polski. Kobieta ma też swoje spostrzeżenia, dotyczące higieny i przestrzegania reżimu sanitarnego. – Na kuchni zawsze chodziliśmy w ubraniach ochronnych, włącznie z rękawiczkami, ale maseczki? Przecież nie spróbuję zupy w maseczce. Poza tym, goście też jakoś niespecjalnie się przejmują. Patrząc na to, jak niektórzy się zachowują, mam wrażenie, jakby żadnej pandemii już nie było – zauważa. Sprawę komentuje wirusolog, prof. dr hab. Krzysztof Pyrć, kierownik Pracowni Wirusologii w Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagielońskiego. - Wszystko zależy od tego, ile jest takich zgromadzeń i jak one wyglądają. Duże imprezy mogą skutkować zwiększoną liczbą zachorowań. Proszę pamiętać o tym, że mamy w tym momencie dużo zachorowań codziennych. Takie działania mogą przyczynić się do drugiej fali zachorowań - komentuje. Manager stołecznej restauracji: "nie mówimy jeszcze o zysku" W stolicy reguły wciąż obowiązują i nikt nie myśli o tym, aby je łamać. Bartosz Popsuj, manager jednej z restauracji wegańskich Tel Aviv Urban Food, zapewnia, że pracownicy muszą kurczowo trzymać się zaleceń. Jednocześnie przyznaje, że gościom trzeba o nich przypominać. - Dbamy o przestrzeganie reżimu sanitarnego. Każdy z naszych pracowników ma obowiązek noszenia maseczek, bądź przyłbic. Używamy rękawiczek, mierzymy temperaturę, a co najważniejsze - bardzo często myjemy ręce. Z dnia na dzień obserwujemy, że goście coraz częściej odwiedzają nasze restauracje. Zdarza się tak, że musimy przypominać naszym gościom o ciągłym trwaniu stanu epidemii w Polsce. Na szczęście, spotyka się to z dużym zrozumieniem. Manager warszawskiej restauracji przyznaje, że sytuacja finansowa lokalu nie jest tak dobra, jak sytuacja restauracji, które znajdują się poza miastem. - Nie mówimy jeszcze o zysku - najpierw musimy spłacić zobowiązania co do naszych dostawców, pracowników. Mamy to szczęście, że w ogóle przetrwaliśmy - komentuje. 