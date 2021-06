DJ na wesele - dlaczego jest to bardzo dobry wybór?

DJ na wesele kosztuje mniej niż zespół weselny

Kolejnym argumentem przemawiającym za wyborem DJ-a jest koszt jego zatrudnienia. Może on być bardzo różny, o czym łatwo się przekonać przeglądając oferty, które publikuje popularny portal ślubny Wesele z klasą, ale z zasady jest dużo niższy niż współpraca z zespołem weselnym. Niższa cena usług DJ-a wynika z bardzo prostej zależności – zazwyczaj działa on w pojedynkę, przez co musimy liczyć się z koniecznością opłacenia honorarium tylko jednej osoby zamiast kilku, jak ma to miejsce w przypadku zespołów weselnych liczących sobie najczęściej od 3 członków w górę.