Dla kobiet w każdym wieku. Ubrania tuszujące brzuszek Jeśli marzysz o tym, aby wydatny brzuszek nie był zbyt widoczny, masz kilka możliwości. Korzystny ubiór tuszujący niedoskonałości i sprytna odzież modelująca to sposób na zauważalnie lepszą sylwetkę. Od razu zauważysz różnicę! Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Sukienki w kwiatowe motywy i z marszczeniami ukryją dodatkowe centymetry (Shutterstock.com) Już nie musisz chodzić "na wdechu" Nie każdy ma czas i możliwość systematycznego uczęszczania na zajęcia na siłowni oraz motywację do restrykcyjnego przestrzegania diety. Często to właśnie ubiór ratuje nas w kryzysowych sytuacjach, kiedy zależy nam na zatuszowaniu niedoskonałości sylwetki. Dodatkowe kilogramy często pojawiają się zimą, kiedy rzadziej korzystamy z aktywności fizycznych. Do tuszującego brzuszek ubioru skłania nas też obwisła skóra po schudnięciu lub trudności w zgubieniu fałdki tłuszczu, która gromadzi się w dolnych partiach brzucha. Aby poczuć się pewniej i wypaść dobrze przy ważnej okazji warto sięgnąć po odzieżowe triki. Osobom, które chcą ukryć brzuszek poleca się odpowiednie fasony i kolorystykę. Warto sięgać po ciuchy z wysokim stanem, wybierać luźną górę oraz dopasowany dół, stawiać na sukienki i spódnice w których fałdach, zakładkach i marszczeniach dodatkowe centymetry łatwo zatuszować. W ten sposób ukrywamy to, co chcemy bez konieczności noszenia workowatych stylizacji. Spodnie — sekret tkwi w odpowiednim kroju Wiele kobiet z powodu kompleksów wynikających z niedoskonałości sylwetki często ze spodni całkiem rezygnuje – niesłusznie, bo odpowiedni fason w dobrym rozmiarze i klasyczna, ładna bluzka w bieli to strój, w którym dobrze prezentuje się każda kobieta. Spodnie tuszujące brzuch to popularna kategoria chętnie kupowanych produktów: niewielkie niedoskonałości skorygują fasony typu "paper bag", dopasowane z szeroką gumką u góry lub z paskiem czy modele ze sznurowanym zapięciem. Jeśli marzysz o płaskim brzuchu, pomyśl o spodniach modelujących. Przydadzą ci się jeansy, w których poczujesz się szczuplej dzięki fasonowi z wyższym stanem, a także sztywnawemu materiałowi. Jeans działa jak bielizna wyszczuplająca – w zależności od modelu, odpowiednie spodnie mogą ukryć zbędne fałdki na brzuchu, unieść pośladki (nieocenione jeansy z efektem push-up) lub wysmuklić uda, które straciły jędrność. Sukienki, które tuszują brzuszek Każda kobieta doceni sukienkę, której krój pozwoli ukryć niedoskonałości sylwetki lub... dobrze sobie podjeść. Sukienki maskujące brzuch to przede wszystkim fasony trapezowe, rozszerzające się równomiernie ku dołowi, a także te, które mają wysoko zaznaczona talię i luźniejszy dół. Taka sukienka nie powinna być dopasowana na biodrach, pośladkach i brzuchu, gdyż wtedy tylko podkreślimy to, co chciałyśmy ukryć. W kategorii sukienek maskujących brzuch nie wolno zapominać o czarnych kreacjach o właściwościach wyszczuplających, a także o modelach z pionowymi akcentami w postaci odpowiedniego wzoru, suwaków, albo np. listwy zapięcia. Bezbłędnie sprawdzi się tu szmizjerka. Odzież modelująca Modelujące majtki, body i spodenki dzięki odpowiednim materiałom i efektowi kompresji wygładzają drobne niedoskonałości sylwetki: np. fałdki na brzuchu, pełniejsze boczki czy pośladki, które straciły jędrność. Tę opcję warto docenić zwłaszcza wtedy, kiedy nie walczysz z nadmiarem kilogramów, ale np. zmagasz się z utratą jędrności sylwetki po ciąży lub w dojrzałym wieku. Efekt, jaki zapewnia nam wyszczuplająca, modelująca czy korygująca odzież, jest delikatny, ale widoczny. Takie akcesoria nie kosztują wiele, a mogą znacząco poprawić komfort noszenia np. dopasowanej sukienki.