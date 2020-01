Dla lekarza 2000 zł i koniak, dla położnej 1200 i dobre wino. Tak Magdalena podziękuje im za poród

Gdy zbliża się termin porodu, pojawia się stres, a kobiety zastanawiają się, jak będzie wyglądał ich pobyt w szpitalu. Magdalena planuje nawet prezenty dla lekarza, położnej i salowej, a teściowa podała jej konkretną sumę, jaką powinna na nie wydać.

Ciąża to wyjątkowy moment w życiu każdej kobiety. Pobyt w szpitalu po pierwszym porodzie, to czas, który zostanie w pamięci na długo. Nic dziwnego, że wiele ciężarnych stara się, by wszystko było dopięte na ostatni guzik.