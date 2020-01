WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Ludzie + 3 alkoholchłopakrodzice oprac. Katarzyna Dobrzyńska wczoraj (16:38) Chłopak Zofii nie chciał pić z jej ojcem. "Strasznie mi wstyd i głupio przed moją rodziną" Zofia po raz pierwszy zaprosiła swojego chłopaka do rodzinnego domu. Stresowała się, bo chciała, aby jej ukochany wypadł jak najlepiej. Niestety, dziewczyna uważa, że ten ją ośmieszył, a jej rodzice nigdy go nie zaakceptują. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Chłopak odmówił alkoholu. Zofia uważa, że narobił jej wstydu (123RF) Zofia wyjechała na studia do większego miasta. Tam właśnie poznała swojego chłopaka, z którym do tej pory układało im się świetnie. Dziewczyna myślała, że to odpowiednia pora, aby poznał jej rodzinę. Niestety, z uroczego weekendowego wyjazdu zrobiła się awantura. Zosia już w samochodzie wiedziała, że coś będzie nie tak. Nie spodziewała się jednak, że atmosfera może się popsuć przez alkohol. "Nie mogę narzekać, bo kupił jakieś lepsze wino i whisky dla ojca, ale już w pierwszy wieczór zachował się niewłaściwie. Mój ojciec nalał mu dwa kieliszki czystej, on po nich podziękował i nie chciał nic więcej. Tłumaczył się słabą głową. W drugi dzień w ogóle nie chciał pić, bo rano mieliśmy wracać i nie chciał mieć problemów z promilami. Odkąd dojechałam do domu, strasznie mi wstyd, pokłóciliśmy się już w samochodzie i głupio mi przed rodziną. Nie rozmawiałam jeszcze z rodzicami, jakie wrażenie zrobił, ale widziałam, że mojemu ojcu się nie spodobał. Z mamą było ok, bo ceni, gdy ktoś potrafi odmówić" – żaliła się na forum WP Kafeteria. Wstydziła się zachowania chłopaka. Wszystko przez alkohol Internauci byli oburzeni podejściem dziewczyny. Część nawet nie chciała wierzyć w postawę autorki posta. Forumowicze żartowali z zachowania Zofii, pojawiły się nawet pytania o to, czy w jej domu zawsze był alkohol. "Serio, przeszkadza ci, że chłopak nie chce pić? To nad swoim ojcem się powinnaś zastanowić" – zauważyła forumowiczka. "To ze mną byś się ciągle kłóciła, bo nie piję alkoholu" – zażartował inny obserwator wątku. "W rzeczywistości to każda dziewczyna byłaby w niebie w takim przypadku. Podobnie jak twoi rodzice, na pewno byliby zadowoleni z takiego zięcia" – skomentował internauta. Zobacz także: Ma 24 lata i zarobki, których można pozazdrościć. Gościem Hanny Lis jest Ola Nowak