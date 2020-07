WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Informacja prasowa 9 godzin temu DLA TWOICH WŁOSÓW, DLA CIEBIE, DLA PLANETY. PONIEWAŻ TY I PLANETA JESTEŚCIE TEGO WARTE! …CZYLI NOWE OBLICZE ELSEVE OD L'ORÉAL PARIS Podejmowanie odpowiedzialnych decyzji, tego, jak żyjemy, jak dbamy o siebie, co jemy i co kupujemy, idea less waste, ekologiczna przyszłość kolejnych pokoleń – dokonywanie zrównoważonych wyborów konsumenckich na co dzień staje się powszechnie obowiązującym standardem. Coraz częściej zwracamy uwagę na to, jak produkty są wytwarzane i pakowane, a zrównoważone opakowanie i jego wpływ na środowisko stają się tak samo ważne, jak rzeczywista skuteczność produktu. Już nie tylko indywidualne potrzeby są ważne, zaczynamy dostrzegać również potrzeby globalne. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Materiały prasowe) Informacja prasowa L'Oréal Paris Zachodzące zmiany obserwuje i reaguje na nie także L'Oréal Paris. Francuska marka na przestrzeni lat odmieniała swoje ikoniczne hasło: ponieważ jestem tego warta, przez wszystkie przypadki, celebrując za każdym razem kobiecość i różne jej odsłony. Nie inaczej jest teraz. Kobiecość w XXI wieku ma wymiar szczególny. To nie tylko piękno każdej z nas, to piękno planety, na której żyjemy, to troska o jej los, kondycję, o jej przyszłość. Dlatego też L'Oréal Paris zgodnie ze swoją misją transformacji w kierunku pozytywnego wpływu na środowisko, aktywnie wdraża odpowiedzialną politykę gospodarowania odpadami i opakowaniami. Zakłada ona, że do 2025 roku 100% opakowań będzie można ponownie wykorzystać, napełnić, naładować i poddać recyklingowi lub kompostowaniu. Jednym z przykładów wdrażania tego typu rozwiązań są butelki szamponów i odżywek marki do pielęgnacji włosów Elseve– pochodzące w 100% z recyklingu* i nadające się w 100% do recyklingu, którymi zastąpiono dotychczasowe opakowania. Dzięki temu L'Oréal Paris umożliwia dokonywanie zrównoważonych wyborów konsumenckich. A wszystko zgodnie z ideą: Wymagaj więcej – dla swoich włosów, dla siebie, dla planety. Ponieważ Ty i planeta jesteście tego warte! DLA CIEBIE I TWOICH WŁOSÓW: ULEPSZONE FORMUŁY

Nowe oblicze marki Elseve od L'Oréal Paris, będącej pionierem w dziedzinie pielęgnacji włosów to odpowiedź na potrzeby: Twoje, Twoich włosów oraz planety. Udoskonalone formuły z przełomowymi składnikami działającymi nie tylko na powierzchni włosa, ale także wnikającymi w jego włókno oraz udowodniona ich skuteczność - powodują, że włosy są piękne, silne i zdrowo wyglądające od nasady, aż po same końce. WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ ORAZ SKUTECZNOŚĆ UDOWODNIONA LABORATORYJNIE

Keratyna roślinna znajdująca się w formule Elseve Dream Long, Ceramid-R znajdujący się w formule Elseve Total Repair 5, czy olej kokosowy znajdujący się w formule Magicznej Mocy Olejków to tylko część tzw. składników przyswajalnych z portfolio produktów Elseve. Wnikają one we włókno włosa i pomagają go zregenerować i odbudować od środka. Kolejnym przykładem takiego składnika jest arginina, która poprawia jakość włókien włosów oraz wzmacnia je. W Elseve wszystkie składniki wybierane są zawsze z najwyższą starannością oraz rygorystycznie sprawdzane pod kątem optymalnej jakości. Wszystko po to, aby formuły były jak najskuteczniejsze przy dopasowaniu do danych potrzeb włosów. DLA PLANETY: NOWE OPAKOWANIA

Od 2020 roku wszystkie butelki szamponów oraz odżywek Elseve są wyprodukowane z plastiku pochodzącego w 100% z recyklingu oraz są w 100% przeznaczone do recyklingu. Ponownemu przetworzeniu podlegają także wszystkie opakowania szamponów i odżywek Elseve. Aby zapewnić taką możliwość, metalowe etykiety zostały zastąpione przezroczystymi. Niektóre czarne tworzywa sztuczne nie zawsze są wykrywane w procesie recyklingu, dlatego w laboratoriach L'Oréal Paris opracowano nowy odcień czerni dla szamponu i odżywki Full Resist, aby można je było wykryć.