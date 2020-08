WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Dlaczego biustonosz odstaje? Porady, wskazówki, polecane modele Jednym z najczęściej widzianych "koszmarków" bieliźnianych widywanych na ulicach są odstające miseczki biustonoszy. Choć Polki coraz bardziej świadomie wybierają to, w co ubierają swój biust, an ty polu sporo jeszcze trzeba zmienić. Czasem te szpetną gafę zniweluje odpowiedni biustonosz. Dlaczego stanik odstaje? Czasem powód bywa prosty Najczęstszą przyczyną odstawania miseczek biustonosza jest według wielu osób jego zużycie. To fakt, intensywnie eksploatowana bielizna zużywa się szybciej i jest też częściej prana, co wpływa na jej kształt. Bielizna w ten sposób traci fason. Często wyrzucamy taki stanik albo zalega niepotrzebny w szufladzie z bielizną. Powodów odstawania miseczki nad biustem albo w okolicy pachwin jest jednak więcej, a czasem są banalne. Zwróć uwagę na ramiączka. Czy klamerka utrzymująca odpowiednią długość paska nie poluzowała się i nie zsunęła? Możliwe, że pomoże zwykła regulacja. Odstający stanik może też być po prostu… za duży. Obwód opaski ma znaczenie W wyborze biustonosza często zwracamy uwagę na jego widoczne cechy, czyli miseczki, kolor i styl. Tymczasem opaska jest równie ważna. Najlepiej dopasowane miseczki nic nie dadzą, jeśli obwód stanika będzie zbyt duży albo za mały. Za ciasną opaską odczujesz od razu, bo dyskomfort, który powoduje, bywa nie do zniesienia, ale luźniejsza opaska to tez problem. Jeśli będzie za szeroka, zakłóci się jej odpowiednia wysokość, na plecach pod ramiączkami powędruje w górę, biust obciąży ją z przodu, a miseczki padną, dając niechciany efekt odstawania. Kształt miseczki i piersi Standardowe biustonosze, które szyje się bez uwzględnienia różnic w proporcjach i anatomii kobiet to nadal spory problem w doborze dobrej bielizny. Sklepów z dobrą bielizną jest więcej i nieco łatwiej kupić ładny model o rozmiarze 75G albo 95A, ale to nie wszystko, bo kształt miseczki, kształtujących je fiszbin i różnych biustów też bywa różny. Jeśli biust jest szerzej rozstawiony, osadzony wyżej i szerszy, będzie wymagał odpowiedniego stanika. Podobnie drobny, osadzony blisko siebie biust w staniku z szeroko rozstawionymi miseczkami da nieestetyczny efekt odstających miseczek w okolicy pachwin. Pojemność miseczki i to, w jakim stopniu wypełnia je biust, także ma znaczenie. Zbyt luźna miseczka także będzie brzydko odstawać. Nielubiane, ale przydatne fiszbiny także mogą mieć różny kształt, który lepiej albo gorzej pasuje do piersi. Przyjmuje się, że fiszbiny powinny okalać cała pierś od dołu, a ich zewnętrzny koniec ma być skierowany ku środkowi pachwiny. Różne modele biustonoszy z fiszbinami mają jednak różne proporcje, kształty i głębokości. Jeśli w twoim modelu druciki tworzą zbyt głębokie półkola i są szeroko osadzone, biust może nie wypełniać formowanej przez nie miseczki. Kształt miseczek biustonosza może być bardziej otwarty (np. modele "halfcup" eksponujące biust i idealne do wydekoltowanych ubrań) albo zamknięty (np. "fullcup" albo trójczęściowe, materiałowe staniki, po które chętnie sięgają kobiety z większym biustem). Jeśli twój biust jest miękki albo stracił jędrność, możliwe, że problem odstawania zniweluje wybór bardziej zabudowanego modelu. Nie lekceważ odpowiedniej bielizny Niewłaściwy stanik może wręcz pogłębić problem niedopasowania bielizny do piersi. Wiedza o tym zwłaszcza kobiety dojrzałe, których piersi straciły jędrność, ale też osoby, które znacznie schudły albo karmiły piersią. Dobry, profesjonalnie dobrany stanik jest w stanie zredukować spadek jędrności biustu.