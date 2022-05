Dlaczego czekolada jest najlepszym prezentem na Dzień Mamy?

W internecie, kolorowej, tzw. "kobiecej" prasie co roku powstaje mnóstwo prezentowników z pomysłami, co podarować mamie z okazji Dnia Matki. I choć sami popełniliśmy jeden z nich (pomysły na wyrażenie Mamie, jak bardzo ją kochasz, znajdziesz tu), to jednak takie listy nigdy nie są trafione w 100 proc. Zawsze znajdziesz w nich pomysły na prezenty, z których akurat twoja Mama na pewno nie byłaby zadowolona. Np. kobiety, która od książek woli telewizję, na pewno nie ucieszy nowość, która niedawno pojawiła się księgarniach. Pani na emeryturze z małym prawdopodobieństwem przyda się nowy długopis albo pióro z grawerem. Mama, której szkatułka z biżuterią się nie domyka, także nie będzie zachwycona z kolejnej pary kolczyków. W prezentownikach pojawiają się także prezenty uznane za uniwersalne, ale tak naprawdę są dla wszystkich, czyli dla nikogo. Takimi pomysłami są np. perfumy – każda kobieta lubi inny zapach, a nawet jeśli Mama jest wierna jednemu zapachowi, skąd pewność, czy aby na pewno się jej już nie znudził? Jak widzicie, idąc za takimi poradami łatwo strzelić sobie w kolano.