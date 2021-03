Dlaczego kobiety zostają policjantkami? Powodem często są rodzinne dramaty

Co sprawia, że kobiety chcą wstąpić do służb? Jak się okazuje wiele z nich zostaje policjantkami, ponieważ w przeszłości doświadczyły rodzinnych dramatów. – Każda z pań, z którą rozmawiałam, podawała inne powody. Czasami wydają się trywialne, np. że kobiety wyglądają w policyjnym mundurze. (…) Ale jeśli popyta się dalej, to zazwyczaj za tymi decyzjami stoją osobiste historie, misje życiowe – powiedziała Marianna Fijewska, autorka książki "Policjantki. Kobiece oblicze polskich służb" w programie WP Newsroom. Jedna z bohaterek jej książki, Ola, wstąpiła do służb po tym, gdy jej brat, który był uzależniony od narkotyków, napadł ją z siekierą. Po tym zdarzeniu kobieta wstąpiła do policji.

