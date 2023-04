Dlaczego kochamy metamorfozy i jak możemy przeprowadzić je w ekspresowym tempie?

Jedyną stałą i pewną rzeczą we wszechświecie jest… zmiana. Skoro nieustannym przemianom w naszym życiu podlega wszystko – począwszy od pogody i pór roku, przez nasz nastrój, samopoczucie, aż po sytuację życiową, status materialny i miejsce zamieszkania, to dlaczego miałybyśmy nie zmieniać swojego wyglądu? Nasz wizerunek musi odzwierciedlać to, co dzieje się w naszym życiu, byśmy mogły pozostać w zgodzie ze sobą. Nowe stanowisko pracy, nowy partner życiowy, narodziny dziecka pociągają za sobą kolejne zmiany, także te w wyglądzie. Nie ma sensu więc postrzegać nowej fryzury, ubrań, dodatków, makijażu za przejawy próżności. Należy je raczej rozpatrywać jako dowody na samoświadomość, akceptację zachodzących w życiu przemian i podążanie za nimi. Tu nie chodzi bowiem wyłącznie o nową sukienkę, ale o poważniejsze i znacznie trwalsze zmiany mające podłoże psychologiczne. Dokonanie rewolucji w swoim wyglądzie może dodać skrzydeł, wyzwolić uśpiony dotychczas potencjał i być motorem do kolejnych modyfikacji, na zupełnie innych płaszczyznach.