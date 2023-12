Dlaczego krwawienie dziąseł powinno nas niepokoić? [Wideo]

Do najczęstszych przyczyn krwawienia dziąseł należą m.in. urazy mechaniczne i niewłaściwa technika szczotkowania zębów. Mówi się także o zbyt mocnym szorowaniu zębów czy uszkodzeniach nicią dentystyczną. Do innych przyczyn należy stan zapalny dziąseł – powodują go bakterie żyjące w płytce nazębnej. Wprawdzie krwawiące dziąsła nie są groźne dla zdrowia, ale mogą sprawiać dyskomfort. Na szczęście problem ten można szybko i łatwo wyeliminować pod warunkiem, że prawidłowo dbamy o higienę jamy ustnej. W pielęgnacji nie tylko zębów, ale i dziąseł pomocna może okazać się szczoteczka soniczna ze specjalną końcówką zaprojektowaną we współpracy ze stomatologami.