Dlaczego kurczak pieni się na patelni? Powód jest zaskakujący

Kurczak to jedno z najchętniej kupowanych mięs. Jest smaczny, zdrowy i prosty w przygotowaniu. Zdarza się, że mięso zaczyna się pienić podczas smażenia. Co wypływa z mięsa podczas smażenia? Odpowiedź jest zaskakująca.

Statystyczny Polak zjada ok. 30 kg kurczaka rocznie. Mięso można przygotować na kilkadziesiąt różnych sposobów, dzięki czemu nigdy się nie nudzi. Najczęściej wrzucamy je na patelnię. W trakcie smażenia z kurczaka zaczyna wydobywać się piana. Co wypływa z mięsa podczas smażenia? Odpowiedź zaskoczy niejedną osobę.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Dlaczego kurczak pieni się na patelni?

Kurczak to jedno z najchętniej kupowanych mięs. Jest smaczne, zdrowe, bogate w białko i niskokaloryczne. Nadaje się do gotowania, pieczenia, grillowania czy duszenia, jednak większość z nas po prostu go smaży. W trakcie smażenia z mięsa wydobywa się biała piana. Dlaczego kurczak pieni się na patelni? To całkowicie naturalne zjawisko, które nie wpływa na jakość, smak czy wartości odżywcze przygotowywanej potrawy.

Czym jest wspomniana biała piana? To nie antybiotyki czy hormony, a białko, które wydobywa się w mięsa wskutek obróbki termicznej. Podobne zjawisko można zaobserwować podczas gotowania rosołu. Na powierzchni zupy pojawiają się tzw. szumowiny. To nic innego, jak ścięte białko.

Jak uniknąć pienienia podczas smażenia?

Smażenie to jeden z najpopularniejszych sposobów obróbki termicznej żywności. Polega na podgrzaniu oleju do wysokiej temperatury — od 150 do 200 stopni Celsjusza. Podczas smażenia dochodzi do reakcji Maillarda, czyli połączenia cukrów z aminokwasami. Dzięki tej reakcji mięso całkowicie zmienia swoją strukturę.

Piana pojawia się nie tylko podczas smażenia kurczaka, ale też innych rodzajów mięs, warzyw czy pączków. Z czego to wynika? W każdym produkcie spożywczym znajduje się woda. W kontakcie z gorącym olejem "próbuje" odparować, co objawia się pienieniem podczas smażenia.

Jak tego uniknąć? Istnieje na to kilka różnych sposobów. Jeśli chcesz usmażyć mięso lub warzywa, posyp patelnię odrobiną soli tuż przed wlaniem oleju, a tłuszcz nie będzie pryskał. Planujesz przygotowanie racuchów, pączków lub faworków? Wrzuć kawałek surowego ziemniaka do garnka z olejem, a nie będzie się pienił.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl