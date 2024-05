Nigdy nie smaż na tym oleju. "To zbrodnia na naszym zdrowiu"

Smażenie jest jednym z najpopularniejszych sposobów przyrządzania różnorodnych potraw. Prawdą jest, że ciężko go uniknąć - choć są osoby, które robią to chociażby ze względów zdrowotnych. Jeżeli potrawy smażone nie wpływają jednak na nasze zdrowie czy samopoczucie, warto wiedzieć, co jest najlepsze do smażenia, a czego lepiej unikać.