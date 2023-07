Wsyp na patelnię. Tłuszcz nawet nie pryśnie

Wyczyść tym patelnie. Będzie jak nowa

Smażysz naleśniki, a one, zamiast bez problemu odchodzić od patelni, przywierają do niej, przez co ulegają przypaleniu? To powszechny problem. Nie musisz jednak kupować nowej patelni, aby się go pozbyć. Wystarczy, że na dno patelni wsypiesz niewielką ilość sody oczyszczonej, a następnie wetrzesz ją w powierzchnię za pomocą szorstkiej strony gąbki. Czynność powinna trwać około minuty. Po tym czasie zwilż gąbkę i pocieraj nią patelnię przez kolejną minutę. Sodowa papka usunie wszelkie nierówności i zabrudzenia, które utrudniały smażenie naleśników i innych potraw.