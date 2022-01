Dlaczego nie powinno się pić alkoholu przed seksem? Ekspert zdradza kluczowe powody

Po pierwsze ekspert wskazał, że zbyt duża ilość spożytego alkoholu może spowodować u mężczyzn problemy z erekcją. Ma to związek z tym, że alkohol zwiększa poziom hormonu, powodującego zwężenie naczyń krwionośnych, co z kolei prowadzi do zaburzeń erekcji. Ponadto powołał się na badania, mówiące, że mężczyźni regularnie spożywający alkohol mają między 60 a 70 proc. szans na problemy natury seksualnej.