Dlaczego nosimy obrączkę na prawej ręce? Duży wpływ miały wydarzenia historyczne

Co ciekawe w niektórych krajach duże znaczenie ma również materiał, z którego jest wykonana obrączka. Zgodnie ze starą grecką tradycją, żona ma srebrną obrączkę na znak uległości mężowi, a on złotą. Z kolei w Turcji, Libanie i Syrii, obrączka noszona jest na serdecznym palcu prawej ręki aż do dnia ślubu, gdy jest przekładana na palec serdeczny lewej ręki.