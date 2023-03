Dlaczego podkład się "ciastkuje"? Tiktokerka wylicza błędy

Odpowiednia pielęgnacja czasami nie wystarczy. Co zrobić, by podkład prezentował się nienagannie? Znana tiktokerka zdradziła czego lepiej unikać, gdy nie chcemy, by podkład "ciastkował" się na twarzy.

Tiktokerka zdradza przepis na perfekcyjny makijaż

Agnieszka Struska to polska tiktokerka, która pod filmami zebrała ponad 21 milionów polubień. Na jej profilu można znaleźć wiele porad kosmetycznych oraz testów popularnych produktów. Niedawno zdradziła na TikToku aż pięć błędów, które popełniamy przy nałożeniu podkładu. To właśnie one mogą być powodem "ciastkowania" się produktu na twarzy.

Pierwszym z problemów, na które zwróciła uwagę, jest źle dobrana pielęgnacja skóry. Zanim nałożymy ulubiony podkład, zadbajmy o nawilżenie cery. Zwróćmy uwagę czy wybrane produkty nie zapychają i nie wybielają skóry. To może wpłynąć na nasz późniejszy wygląd. Nie bez znaczenia jest także czas między nałożeniem odpowiednich kosmetyków pielęgnacyjnych, a aplikacją podkładu. Pozwólmy wchłonąć się produktom, zanim przejdziemy do makijażu.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Jakich kosmetyków nie może zabraknąć w kosmetyczce Jessiki Mercedes i Gabi Drzewieckiej?

Kolejnym błędem, na który zwróciła uwagę Agnieszka Struska, jest nałożenie zbyt dużej ilość podkładu na skórę. Nie tylko uzyskamy efekt maski na twarzy, ale także zapchamy pory, co w konsekwencji może doprowadzić do pojawienia się nowych niedoskonałości.

Warto pamiętać także o odpowiedniej aplikacji podkładu na twarz. Produkt mamy blendować wybraną gąbeczką lub pędzlem. Delikatnie wklepuj kosmetyk, tak by "wtopił" się w skórę.

Tiktokerka przyznała także, że wiele osób wklepuje podkład zbyt mokrą gąbeczką. To ważne, aby beauty blender był tylko delikatnie zwilżony.

Jednym z ostatnich kroków w codziennym makijażu jest nałożenie pudru. W tym przypadku również warto odpowiednio go aplikować. Agnieszka Struska radzi, by wtłaczać go w skórę, dzięki czemu w wielu przypadkach unikniemy późniejszego "ciastkowania" się podkładu.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!