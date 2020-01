WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Materiał Partnera krem do twarzy + 3 krem nawilżającypielęgnacja twarzyproblemy ze skórą 21-01-2020 (08:57) Dlaczego skóra potrzebuje nawilżania? W dyskusjach na temat pielęgnacji cery pokutuje wiele niewłaściwych przekonań. Jedno z nich dotyczy tego, że cera sucha wymaga nawodnienia, tłusta – matowienia, a naczynkowa ochrony. W istocie jest tak, że każdy rodzaj cery potrzebuje różnych zabiegów – nawilżających, natłuszczających, złuszczających i wzmacniających. A nawadnianie jest absolutną podstawą do utrzymania cery w dobrej kondycji. Nawilżanie jej to proces niezbędny zarówno dla cery naczynkowej, jak i przetłuszczającej, nastoletniej ze skłonnością do trądziku oraz dojrzałej. Dlaczego jest takie ważne? Podziel się (Materiały prasowe) Woda – podstawa funkcjonowania tkanek Wszystkie komórki naszego ciała funkcjonują w środowisku wodnym. A zatem dla wszystkich woda komórkowa jest absolutnie niezbędna do życia. Również tkanki skóry pod wpływem odpowiedniego nawodnienia stają się bardziej elastyczne i napięte, łatwiej usuwają toksyny, wydzielają sebum na odpowiednim poziomie i tworzą silniejszą barierę przed czynnikami zewnętrznymi. Nawilżanie – nie tylko dla cery suchej Krem nawilżający do twarzy to podstawa pielęgnacji każdej cery – i nastoletniej, i dojrzałej. Różnica tkwi jedynie w intensywności jego działania. Charakterystyczną cechą cery suchej jest brak wody i niewłaściwe wydzielanie łoju, a zatem krem nawilżający w tym przypadku powinien łączyć głębokie nawilżenie z ochroną przeciw wysuszaniu, na przykład na skutek narażenia na działanie promieni UV. Skóra ze skłonnościami do przetłuszczania tylko z pozoru może się wydawać dobrze zabezpieczona przed ubytkami wody. W istocie może jednak produkować nadmiar łoju właśnie między innymi z powodu braku właściwego nawilżenia tkanek. W takim przypadku lekki krem nawilżający powinien posiadać również właściwości matujące i ograniczające wydzielanie sebum. Krem nawilżający do twarzy stosowany codziennie jest również zalecany jako baza pod makijaż, dla każdego typu cery. W przypadku stosowania kremu nawilżającego pod makijaż, należy zwrócić uwagę na właściwości nawilżające kremu i specyfikę podkładu do twarzy. Podkład matujący do cery tłustej może wymagać głębszego nawilżenia cery kremem. Z kolei nawilżający i lekki podkład potrzebuje jedynie lekkiego nawilżenia jako bazy, aby nie prowokował nadmiernego przetłuszczania się cery i zatykania porów. Nawilżanie skóry jako podstawa pielęgnacji Nie ma znaczenia rodzaj cery w przypadku jej nawilżania, ponieważ każda komórka skóry funkcjonuje w środowisku wodnym i każda cera narażona jest na działanie czynników zewnętrznych powodujących jej przesuszanie. Skórę należy nawadniać od zewnątrz, ale też i od wewnątrz. Picie odpowiednich ilości wody oraz dobry krem nawilżający do twarzy to kumulacja, która z pewnością przyniesie dobre efekty. Woda gromadzona na skutek nawadniania się od środka nie jest do końca dobrze przyswajalna, dlatego krem nawilżający ma za zadanie dokończyć dzieła. Warstwa nawilżenia będzie niezbędna, aby uniknąć wysuszającego działania podkładu do twarzy – szczególnie gdy używa się ciężkiego makijażu. Dobre nawilżenie zapobiega też wiotczeniu skóry i sprzyja utrzymaniu jej odpowiedniego napięcia, co w konsekwencji skutkuje spowolnieniem procesu powstawania zmarszczek. Krem nawilżający do twarzy warto więc stosować od wieku nastoletniego aż po wiek dojrzały. Codzienne wklepywanie w twarz niewielkiej ilości lekkiego lub głęboko nawilżającego kremu pozwoli procesom skórnym przebiegać naturalnie i bez zakłóceń, przez co ograniczy zmiany skórne typowe dla wieku lub danego typu cery. Nawilżanie dla każdego! Krem nawilżający ma lekką formułę, również ten służący do głębokiego działania. Szybko się wchłania i sprawia, że skóra jest lepiej przygotowana na nałożenie podkładu oraz całodzienne narażenie na czynniki zewnętrzne. Sięgać po niego powinny już nastolatki, których częstym problemem jest cera tłusta i trądzikowa oraz kobiety 30+ i dojrzałe. Choć z pozoru ich cery niezwykle się różnią i posiadają odmienne problemy, to mają jedną cechę wspólną – każda potrzebuje lżejszego lub głębszego nawilżenia. Jest ono podstawą utrzymania cery w dobrej kondycji i dlatego należy sięgać po odpowiedni krem nawilżający do twarzy bez względu na wiek i rodzaj cery! Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco tick Lubię to na Facebooku