Dlaczego warto kupić koc elektryczny? Ogrzej się w zimowe wieczory

W chłodne wieczory szukamy różnych pomysłów na to, żeby się ogrzać, zwłaszcza że w obecnych warunkach ogrzewania jako takiego używa się często bardzo oszczędnie. W ruch idą rozgrzewające napoje, ciepła domowa odzież i oczywiście gruba pościel oraz koce. Jednym z najciekawszych rozwiązań, które może przynieść wiele korzyści dla zdrowia ciała, jest koc elektryczny. Choć wygląda jak zwykły koc, to klucz do sukcesu tkwi w jego wnętrzu.

Jak działa koc elektryczny?

Konstrukcja jest bardzo prosta – pod miłym w dotyku materiałem kryje się siatka przewodów elektrycznych, które nagrzewają się po podłączeniu urządzenia do prądu. W wysokiej jakości kocach, ukryte wewnątrz przewody są niemal niewyczuwalne, co pozytywnie przekłada się na komfort użytkowania.

O bezpieczeństwo dba m.in. czujnik temperatury, który wyczuwa, że koc odpowiednio się nagrzał, wyłącza go i uruchamia ponownie, kiedy tylko temperatura spadnie poniżej żądanego poziomu. Dzięki temu korzystanie z takiego urządzenia jest bezpieczne. Dodatkowo większość modeli można prać w pralce, ale zanim się zdecydujecie na ten krok, to warto zajrzeć do instrukcji obsługi i bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta.

Dlaczego warto kupić koc elektryczny?

Stosowanie koca elektrycznego ma wiele zalet. Na czele jest oczywiście szybkie zapewnienie optymalnej temperatury ciała, co ma znaczenie zwłaszcza po powrocie do domu, kiedy organizm przez długi czas był wystawiony na działanie niskiej temperatury. Koca można również użyć zamiast prześcieradła, żeby przynieść ulgę plecom. Może on także pomóc w przypadku problemów z krążeniem krwi oraz bólów reumatycznych.

Jeżeli dopadnie was choroba lub przeziębienie, to pod kocem elektrycznym na pewno porządnie się wygrzejecie. Niewątpliwą zaletą jest też mniejsze zużycie prądu i oczywiście zerowe zużycie gazu, więc niezależnie od tego, jak ogrzewacie pomieszczenia, koc elektryczny pomoże zmniejszyć rachunki, a przy tym jest niedrogi w zakupie.

Jak kupić koc elektryczny?

Do wyboru macie trzy rodzaje urządzeń, ponieważ oprócz kocy są też maty i prześcieradła ogrzewające, które jednak mają pewne ograniczenia co do przeznaczenia tych produktów. Przy zakupie należy zwrócić uwagę na rozmiar, rodzaj materiału oraz moc, od której zależy, jak bardzo będziecie mogli się ogrzać. Większość urządzeń posiada wspomnianą funkcję automatycznego wyłączania po rozgrzaniu.

Warto również zwrócić uwagę na obecność zabezpieczenia przed przegrzaniem. Zazwyczaj koce mają zintegrowane z kablem piloty, które pozwalają na regulację temperatury. Droższe, większe i bardziej zaawansowane wyposażono w dwa piloty i dwie strefy grzania. Dzięki temu mogą korzystać z nich jednocześnie dwie osoby.

