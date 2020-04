WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Dlaczego warto sięgać po ebooki i audiobooki? Zobacz, jak to działa! Lubisz czytać? Bez względu na to, czy chcesz się zanurzyć w świat fantasy, mrocznych tajemnic kryminalnych, wzruszających do łez romansów, czy pozostać w reporterskiej rzeczywistości – możesz to zrobić bez sięgania po papierowe książki. Ebooki i audiobooki to doskonała alternatywa. Także wtedy, gdy nie możesz się wybrać do księgarni czy biblioteki. Zobacz, jak rozpocząć przygodę z formatami elektronicznymi i dlaczego warto to zrobić właśnie teraz. Artykuł sponsorowany Dlaczego książki w formacie elektronicznym to strzał w dziesiątkę? Nie ma chyba osoby, która nie lubiłaby zapachu świeżo wydrukowanej książki i szelestu przewracanych stron. Jednak wystarczy, że raz sięgniesz po elektroniczny format literatury, aby odkryć zupełnie nowy wymiar czytania. Teraz, gdy wszyscy zostaliśmy w domu, jest na to najlepszy moment! E-książki do czytania i słuchania: • są dostępne przez 24 godziny na dobę

Kupujesz je on-line – kiedy chcesz i gdziekolwiek jesteś. Bez wychodzenia z domu. Szybko, prosto, wygodnie i bezpiecznie! Wystarczy wybrać tytuł, który Cię zaintrygował, jego format i… złożyć zamówienie. Książka będzie gotowa do pobrania tuż po dokonaniu płatności. • pozwalają zaoszczędzić pieniądze

Bardzo często tytuły w wirtualnym formacie są tańsze nawet o kilkadziesiąt procent niż te papierowe. To ważne, jeśli chcesz wydawać mniej, nie rezygnując z ukochanego hobby. • są z Tobą zawsze, kiedy ich potrzebujesz

Czekają w smartfonie, tablecie czy w czytniku. Te lekkie i małe urządzenia z łatwością wrzucisz do plecaka czy do torby – gdziekolwiek się wybierasz. Jak działają ebooki? Ebook to zwykła książka, tyle że w elektronicznym formacie. Oznacza to, że papier zamieniasz na ekran wybranego urządzenia mobilnego. Może to być specjalny czytnik ebooków zaprojektowany specjalnie do wygodnego czytania. Ale nie tylko! Równie dobrze możesz czytać na smartfonie, tablecie, a nawet na laptopie. Nie musisz się obawiać, że nie będziesz w stanie odczytać takiej książki! Najlepsze e-księgarnie udostępniają ebooki w tzw. multiformacie. Oznacza to, że po zakupie na Twoim koncie pojawiają się one we wszystkich dostępnych formatach – w tym tych uniwersalnych, czyli epub oraz mobi. Twój sprzęt bez trudu sobie z nimi poradzi – bez względu na to, jakiej jest marki, oraz pod jakim systemem operacyjnym pracuje.

Jak działają audiobooki? Audiobooki to książki do słuchania. Jeszcze nie miałeś z nimi styczności? W takim razie szykuj się na wyjątkową przygodę! Zwłaszcza że sposób, w jaki są nagrywane powieści czy reportaże, niesamowicie działa na wyobraźnię! Materiały prasowe Podziel się Audiobooki: • są często czytane przez popularnych aktorów – ich słuchanie jest czystą przyjemnością

• sprawiają, że soczyste dialogi ożywają i zyskują nową interpretację

• czasem są nawet wzbogacane o szereg dodatkowych efektów dźwiękowych – np. o muzykę w tle, która buduje nastrój. Możesz je pobrać np. w wygodnym formacie mp3 i słuchać niezwykłych historii na dowolnym urządzeniu – np. na smartfonie, tablecie, komputerze, a także w starym, dobrym odtwarzaczu mp3/mp4. Umilą Ci czas podczas sprzątania, treningu czy… kiedy po prostu chcesz zamknąć oczy i przenieść do innego świata.

Pamiętaj: ebooki oraz audiobooki możesz kupić bez wychodzenia z domu, np. w księgarni internetowej Virtualo.pl. Na wyciągnięcie ręki czeka aż kilkadziesiąt tysięcy tytułów – wystarczy kilka kliknięć, aby zamówić i zyskać natychmiastowy dostęp do interesującej Cię pozycji do "e-czytania" lub słuchania. Spróbuj i zobacz, jakie to wygodne! Artykuł sponsorowany