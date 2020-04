Dłonie będą ci wdzięczne. Koniec z brzydkimi skórkami i przesuszeniem

Odstające skórki i pękająca, sucha skóra pojawiają się, kiedy przestajemy dbać o dłonie, czyli jedną z naszych najlepszych wizytówek. Pamiętaj, że częste i intensywne mycie dłoni może wpłynąć na pogorszenie ich stanu. Nawet pozostając w domu, warto zadbać o to, aby prezentowały się zdrowo i pięknie.

Nie zaniedbuj dłoni - teraz to duży błąd

Czas, który spędzamy w domu, sprzyja rezygnacji z makijażu, staranniejszego ubioru i idealnej fryzury, dzięki czemu czujemy większy luz i mamy więcej czasu. Z drugiej strony ten stan sprzyja też drobnym zaniedbaniom. Często najbardziej cierpią na tym dłonie. Zdrowa skóra, czyste, równe paznokcie i brak brzydkich zadarć wokół płytek to niezbędne minimum w kwestii zdrowego, higienicznego i ładnego wyglądu dłoni. Nawet jeśli perfekcyjny manicure nie jest dla ciebie ważny, zadbaj o dłonie – zrób to dla własnego dobrego samopoczucia i zdrowia.

Czy wiesz, że zadarte skorki nie są jedynie problemem estetycznym? Odstający naskórek może zadrzeć się dalej, przez co na palcu powstaje mała ranka. Może być niemal niewidoczna, a ty nie poczujesz bólu, ale takie ranki mogą sprzyjać zakażeniom i infekcjom. W obecnej sytuacji wszyscy myjemy ręce znacznie częściej, a niektórzy np. z racji wykonywanej pracy, odkażają je płynami z alkoholem. Jak łatwo się domyślić, nawet mikroskopijne ranki poddane działaniu takich preparatów mogą nieprzyjemnie piec, boleć, a infekcje się zaognić. Regeneracja i ochrona jest teraz potrzebna bardziej, niż przypuszczasz.

Te okropne skórki i łamiące się paznokcie…

Stopień, w jakim zadzierają się skórki wokół płytek paznokci, zależy od wielu czynników. Częściowo to kwestia genów, częściej jednak to skutek złych nawyków. Pojawiają się u osób, które nie dbają o dłonie, nie smarują ich kremem, nie chronią przed szkodliwym wpływem detergentów i słońca, niestarannie wycinają fragmenty naskórka albo mają tendencję do obgryzania paznokci. Kruszejące paznokcie to też kwestia genów, ale też niedoborów witamin i składników odżywczych. Na czas braku dostępu do profesjonalnej pielęgnacji paznokci w salonie warto zaopatrzyć się w suplement diety wzmacniający paznokcie i włosy, ale też działać doraźnie. Zdecydowanie najszybciej zadziała wzmacniająca odżywka lub coraz bardziej popularne lakiery "2 w 1", które upiększają i odżywiają paznokcie. Kosmetyki odżywcze do dłoni i paznokci będą bardziej skuteczne, jeśli przed nałożeniem zrobisz peeling dłoni.

Krucha płytka paznokcia

Nie każdemu dane są mocne, twarde i zdrowe paznokcie, które bez złamań możemy zapuścić do ulubionej długości. U niektórych osób jedynym sposobem na dłuższe płytki jest sztuczne wzmacnianie. Czasem wystarczy odżywka, czasem wytrzymała warstwa słynącego z trwałości lakieru hybrydowego, a czasem pogrubienie za pomocą płytki akrylowej lub światłoutwardzalnego żelu. Wiele mówi się i pisze o wpływie długotrwałego przedłużania paznokci na stan naturalnej płytki. Jednak stosowanie takich metod z umiarem, wykorzystywanie odpowiednich produktów i dobrych narzędzi, a także staranne regenerowanie płytki nie powinno spowodować ubytków i zniszczeń. Współczesne produkty to często formuły wzbogacone o odżywcze składniki, dzięki którym możemy zapobiegać niszczeniu się dłoni i nosić ładne, kolorowe paznokcie.

Głębokie odżywienie – tego potrzebują twoje dłonie

Wyjątkowy zapach i efekt nawilżenia skórek to pierwsze, co możemy zaobserwować po zastosowaniu oliwki do skórek. Wystarczy kropla tego nasyconego witaminami i składnikami odżywczymi specyfiku, aby dogłębnie odżywił on także głębsze warstwy skóry. W wersji domowej możesz zastosować okłady z ciepłej oliwy lub oleju kokosowego. Pamiętaj, że stosowanie takich naturalnych zamienników wymaga częstszego stosowania i cierpliwości. Kosmetyk ze skondensowanymi składnikami odżywczymi zadziała szybko i nie pozostawi tłustego filmu, a natłuszczanie domowymi metodami wymaga sporo cierpliwości.

Zaszalej z pięknym manicure

Uznaj zadbaną skórę dłoni i paznokci jak o podstawowy element "domowej elegancji", a także inwestycję w dobry wygląd dłoni na przyszłość. Często nie dbamy o odżywienie dłoni, dlatego w czasie pobytu w domu postaw krem do rąk w widocznym miejscu i smaruj nie tylko po każdym myciu, ale też kilkakrotnie w ciągu dnia. Jeśli masz czas i chęć – idź o krok dalej i wykonaj samodzielnie domowy manicure. W podstawowej wersji możesz pomalować płytkę odżywczym lakierem wzmacniającym i regenerującym, który w szczególności przy da się, jeśli dotąd nosiłaś manicure hybrydowy.

Domowy manicure hybrydowy to opcja dla zaawansowanych fanek eleganckich paznokci, ale w domowym wykonaniu nie jest niemożliwy do wykonania. Przyda się przede wszystkim lampa, bez której nie utwardzimy lakieru i kilka akcesoriów, jak np. pilniki i cążki, baza pod lakier czy odpowiedni zmywacz. Nawet, jeśli to twój początek przygody z manicure hybrydowym, możesz skorzystać z nowoczesnych możliwości. Nałóż lakier połączony z bazą i topem w jednym kosmetyku, a skrócisz i ułatwisz malowanie paznokci. Do wyboru masz produkty w praktycznych pisakach lub w tradycyjnej buteleczce z pędzelkiem.