Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Inspiracje + 4 manicure klasycznytrendy w manikiurzepaznokcieporadnik kupującego Magdalena Tatar 4 godziny temu Dłonie mówią o tobie wszystko. Nienaganny manicure dla elegantki Zadbane dłonie to podstawa dobrego wizerunku. Stan dłoni i paznokci, a także kolor, kształt i długość płytek to detale, które rzucają się w oczy. O ich piękny wygląd i pielęgnację warto zadbać, nawet jeśli nie planujesz wychodzić z domu.

Klasyczny manicure jest skromny, ale też bardzo elegancki (Shutterstock.com) W tekście umieszczone zostały boksy promocyjne naszych Partnerów Estetyka eleganckiego manicure Dłonie są wizytówką kobiety i nawet pozostając w domu staramy się, aby wyglądały dobrze. Nie każdy kolor, kształt i wzór paznokci jest elegancki. Największą wagę przywiązuje się do wyglądu dłoni np. w pracy biurowej czy w trakcie ważnych spotkań, ale także domowy manicure powinien spełniać pewne standardy. Klasyczne, zawsze stosowne propozycje to manicure francuski, czyli malowanie paznokci na gładki, różowawy kolor i zdobienie ich końcówek białymi paskami. Klasyka to także manicure japoński, polegający na wcieraniu w paznokcie pasty nabłyszczającej, specjalnego pudru, a następnie polerowanie płytek do uzyskania pożądanego efektu. Odpowiednie kolory paznokci do pracy Krzykliwe kolory lakierów do paznokci zostawmy na randkę, a w upiększaniu dłoni w zgodzie z formalnymi zasadami skupmy się na zdrowym i naturalnym wyglądzie rąk. Najlepiej sprawdzi się staranny manicure bez koloru, ewentualnie w odcieniach cielistych lub bardzo naturalnych. Dobrze sprawdzą się: delikatny, jasny róż, beż, odcienie liliowe, brzoskwiniowe i ewentualnie niektóre odcienie żółtego oraz szarego, ale tylko wtedy, jeśli pasują do ubioru i nie rzucają się w oczy. Najbardziej elegancki kolor lakieru jest o ton lub dwa jaśniejszy lub ciemniejszy od naturalnej barwy skóry. Taki manicure podkreśla urodę delikatnych, drobnych dłoni i pasuje do ubrań w różnym stylu: zarówno do damskiego garnituru, jak i jeansów czy wygodnych ubrań domowych. W pewnych sytuacjach warto wprowadzić urozmaicenie i odważyć się na odważniejszy kolor. Źródłem inspiracji dla eleganckich paznokci jest gama delikatnych czerwieni np. w odcieniu koralowym oraz różnych odcieni różu. Prosto, ale nie zwyczajnie Jeśli zależy ci na eleganckim manicure, a nie nosisz dłuższych i kolorowych paznokci, w zupełności wystarczą lekko zaokrąglone płytki bez koloru, kończące się nie dalej niż na linii opuszki palca. Unikaj krótszych paznokci, przyciętych tak krótko, jak to tylko możliwe – choć są schludne i neutralne, prezentują się niezbyt subtelnie, a ten sposób ich skracania może być bolesny. Nie zapominaj o kremie. Nawet jednokrotne nałożenie odpowiedniego specyfiku na dłonie może je wygładzić, zregenerować i odmłodzić. Krótkie paznokcie nie zwalniają z używania pilniczka czy regenerowania skórek. Czyste, ale nierówne paznokcie z odrastającymi skórkami także nie wyglądają korzystnie. Elegancki manicure, który ukryje mankamenty dłoni Niektóre kobiety unikają malowania paznokci ze względu na niedoskonałości płytek albo skłonność do łamania lub rozwarstwiania się paznokci. W takiej sytuacji warto sięgnąć po preparaty regenerujące i wzmacniające płytkę. Jeśli masz zdrowe, ale delikatne paznokcie, warstwa neutralnego kolorystycznie lakieru delikatnie je pogrubi. Za neutralną długość uważa się paznokcie sięgające czubka opuszki palca lub zaledwie kilka milimetrów poza nią oraz popularny i lubiany kształt migdała, lub owalu. Taka długość i kształt płytki cenimy też za to, że wyszczupla dłonie. Paznokcie bardzo długie (sięgające np. 10 milimetrów za opuszkę) i o zaostrzonym kształcie uważa się za pretensjonalne, a nawet wulgarne. Z kolei kwadratowe płytki wyglądają masywnie i mogą optycznie skracać palce.